Галузь операторів дронів – це пріоритетна мішень для нашого ворога, - Антон Фролов

Галузь операторів дронів – це пріоритетна мішень для нашого ворога, - Антон Фролов

Головний інструктор та засновник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук» Антон Фролов розповів, що оператор дронів у своїй роботі повинен мислити нестандартно і йому потрібно обдурити противника.

Про це він розповів у програмі «Азбука війни».

«Використання дрона – це дуже небезпечна річ на фронті. Вся галузь аеророзвідки, вся галузь операторів дронів – це пріоритетна мішень для нашого ворога. Ми є пріоритетною мішенню для нашого ворога, тому що всі знають і вони знають, як важливу місію виконують оператори дронів», - підкреслює Антон Фролов.

Зокрема, зазначає гість програми, оператори дронів корегують артилерію, вони все бачать, вони комунікують з усіма підрозділами, тому ця галузь дуже і дуже небезпечна. У їхній роботі, розповідає він, є певний алгоритм дій, але спочатку потрібно знайти укриття та ідеальні умови для праці.

«І ти маєш думати нестандартно, тому що, якщо ти будеш собі обирати ідеальне місце для роботи, то ворог, який може бути поруч і слідкувати за тобою, буде знати, що ти будеш там, тому що там ідеальні умови. Ти маєш думати нестандартно – це рятує життя», - зазначає Антон Фролов.

За його словами, кожен військовий має такі пріоритетні задачі: по-перше, залишитися живим, по-друге, виконати бойову задачу, по-третє, повернути «пташку» - саме такі пріоритети вони виставляють як мінімум у себе в «Круці».


Юлия Александрова, politeka.net





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