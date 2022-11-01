Зруйноване на Луганщині житло окупанти відновити не можуть, тому переселятимуть людей у санаторії – Гайдай

Напередодні зими російська адміністрація все ж таки визнала свою неспроможність компенсувати людям втрати, інформує ZN.ua.

Зруйноване на Луганщині житло окупанти відновити не можуть, тому переселятимуть людей у санаторії – Гайдай
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Ще у жовтні російська адміністрація на тимчасово окупованих територіях Луганської області хизувалася готовністю до опалювального сезону. Проте вже наприкінці місяця були змушені визнати, що зруйновані, внаслідок бойових дій, помешкання відновити вони не здатні. Щобільше, обіцяні компенсації показово отримали лише кілька десятків людей, повідомляє голова ОВА Сергій Гайдай.

"Навіть відступивши, росіяни продовжують лишати помешкання жителів Луганщини. Та й на територіях, що ще лишаються окупованими, агресор, зруйнувавши цілі міста, не в змозі ані виплатити обіцяне, ані надати житло потерпілим" - пише Гайдай.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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