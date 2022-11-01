МВС та МЗС назвали фейком новину про контрабанду зброї до Фінляндії

Посол Фінляндії також не зміг підтвердити інформацію.

МВС та МЗС назвали фейком новину про контрабанду зброї до Фінляндії
© depositphotos / justinkendra

МВС України відреагувало на заяву комісара Центральної кримінальної поліції Фінляндії Крістер Альгрен про те, що з України зброя контрабандою потрапляє до Фінляндії.

У МВС заявили, що перевірили інформацію, але підтверджень не знайшли.

Міністерство закордонних справ України також перевірило інформацію Центральної кримінальної поліції щодо контрабанди зброї.

Про це повідомив офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook, що посол Фінляндії в Україні не підтверджує інформацію про надання збройової допомоги злочинцям.

"Новина про контрабанду зброї з України до Фінляндії – російська дезінформація", – резюмував Ніколенко.

"Росія продовжує докладати зусиль з дискредитації міжнародної військової допомоги нашій державі. Мета такої російської інформаційної операції – викликати у європейців страх про те, що зброя, яку їхні уряди передають Україні для протидії російській агресії, обернеться проти них самих, потрапивши до рук кримінальних елементів".

Зазначимо, що Сполучені Штати відновили інспекції в Україні, щоб відстежувати постачання зброї Києву.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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