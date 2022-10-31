Підсумки обстрілів 31 жовтня: київські бювети виявилися ненадійним джерелом водопостачання

Влада Києва вже пів дня шукає генератори.

Підсумки обстрілів 31 жовтня: київські бювети виявилися ненадійним джерелом водопостачання
© kiev24.ua

У Києві відновлюють роботу бюветів, вода у яких щезла разом зі знеструмленням частини міста, а також разом з пошкодженням водопроводу. Це випливає з повідомлення Київської держміськадміністрації.

Станом на 16-00 у Києві вдалося відновити роботу 27 бюветів, повідомляє КМДА. Указані бювети потребували електропостачання.

Ще частина бюветів – на стадії підключення до генераторів. Перелік адрес розміщено на сайті kyivcity.gov.ua.

Адреси працюючих бюветів оновлюється щогодини на мапі "Київводфонду", інформує ZN.ua.

Нагадаємо, після обстрілів вранці 31 жовтня жителів Києва та області попередили про тривалу відсутність електрики. Влада закликала запастися їжею та водою.

За матеріалами: КМДА /

Лія Ільченко, ZN.ua





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