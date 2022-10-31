Підсумки обстрілів 31 жовтня: київські бювети виявилися ненадійним джерелом водопостачання

У Києві відновлюють роботу бюветів, вода у яких щезла разом зі знеструмленням частини міста, а також разом з пошкодженням водопроводу. Це випливає з повідомлення Київської держміськадміністрації.

Станом на 16-00 у Києві вдалося відновити роботу 27 бюветів, повідомляє КМДА. Указані бювети потребували електропостачання.

Ще частина бюветів – на стадії підключення до генераторів. Перелік адрес розміщено на сайті kyivcity.gov.ua .

Адреси працюючих бюветів оновлюється щогодини на мапі "Київводфонду" , інформує ZN.ua .

Нагадаємо, після обстрілів вранці 31 жовтня жителів Києва та області попередили про тривалу відсутність електрики. Влада закликала запастися їжею та водою.