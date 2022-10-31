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2022-10-31
Підсумки обстрілів 31 жовтня: київські бювети виявилися ненадійним джерелом водопостачання
Влада Києва вже пів дня шукає генератори.
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У Києві відновлюють роботу бюветів, вода у яких щезла разом зі знеструмленням частини міста, а також разом з пошкодженням водопроводу. Це випливає з
Станом на 16-00 у Києві вдалося відновити роботу 27 бюветів, повідомляє КМДА. Указані бювети потребували електропостачання.
Ще частина бюветів – на стадії підключення до генераторів. Перелік адрес розміщено на сайті
Адреси працюючих бюветів оновлюється щогодини на
Нагадаємо, після обстрілів вранці 31 жовтня жителів Києва та області попередили про тривалу відсутність електрики. Влада закликала запастися їжею та водою.
Лія Ільченко, ZN.ua