У похованнях в Київській області знайшли тіла вже 1 374 українців, вбитих росіянами — Нєбитов

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов розповів, що в регіоні постійно знаходять нові поховання українців, яких росіяни безжально вбили за час окупації. Під час телемарафону він розповів, що станом на 25 березня знайдені тіла вже 1 374 людей, інформує ZN.ua .

"На сьогоднішній день ми маємо 1 тис. 374 тіла загиблих цивільних українців, більшість з яких було вбито саме російською армією, саме зі стрілецької зброї. 1 тис. 174 тіла ідентифіковані, залишок у нас 200 тіл. По всіх тілах ми провели відповідні генетично-молекулярні експертизи, вилучені ДНК, внесені у базу даних", - зазначив він.

Ба більше, станом на сьогодні зниклими безвісти все ще вважаються 283 жителі Київської області.

Нєбитов звернувся до українців, в тому числі й тих, хто виїхав за кордон, аби вони повідомили поліції інформацію про людей, які мешкали в цьому регіоні і при цьому були самотніми і не мали близьких родичів.