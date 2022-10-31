Сьогодні ми всі бачимо ,що ця війна – це війна дронів, - Антон Фролов

Головний інструктор та засновник Центру підготовки операторів БПЛА «Крук» Антон Фролов розповів, що сьогодні в України достатня кількість дронів і ЗСУ нарощують оберти.

Про це він розповів у програмі «Азбука війни» .

«Сьогодні ми всі бачимо ,що ця війна – це війна дронів. Якщо би дрони були в кожному підрозділі, це була би дуже класна історія», - заявляє Антон Фролов.

За словами гостя програми, вони намагаються зробити так, щоб, окрім дронів, які вже є, були і пілоти, тому що вони нарощують оберти, щоб випускати якомога більше професійних операторів дронів. Як він зазначає, загальне життя дрона на початку активної фази було 3-5 хвилин, тому що ніхто не міг ним керувати в умовах бойових дій, коли проти тебе діють різні системи і різні пристрої.

«Ми не можемо казати таке, але сьогодні, як ви розумієте, з'явились інші можливості і інші технології, інші дрони, тощо. Я не можу зараз сказати, яка кількість дронів знаходиться на озброєнні в орків і яка в нас, але в нас їх є достатньо», - підкреслює Антон Фролов.

До того ж, зазначає він, першочерговою зброєю солдата є його мозок, хай яка там міцна зброя. Як пояснює інструктор, все залежить від того, як ти приймаєш рішення у конкретній ситуації, наскільки професійно виконуєш поставлене завдання – саме це визначає і результат.