Росіяни посилили контроль на кордоні «ЛНР» та Росії

Хоча зовсім недавно російська влада заявила, що ніякого кордону більше не існує, інформує ZN.ua.

Росіяни посилили контроль на кордоні «ЛНР» та Росії
© dpsu.gov.ua

Попри російські заяви та рішення Думи про «приєднання» Луганської області до складу Росії та скасування кордонів, митний контроль між так званою «ЛНР» та РФ так і не відмінили, повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

«Нібито з 11 жовтня пункти пропуску між так званою «ЛНР» та Росією скасовані. На папері. Втім, жителі Луганщини щодня скаржаться навіть на посилення митних заходів стосовно них», - повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Так, на пункті пропуску «Довжанський» охочі виїхати до Росії стоять у чергах понад дві години, перш ніж їм дозволять перетнути кордон.

«Можливо, у митників проблеми з грошима», - висловив можливу причину такої ситуації Гайдай.

Голова ОВА зазначив, що до прикладу російським бойовикам вже не один місяць не виплачують обіцяні кошти.


Ірина Знась, ZN.ua





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