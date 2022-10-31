Росіяни посилили контроль на кордоні «ЛНР» та Росії
Хоча зовсім недавно російська влада заявила, що ніякого кордону більше не існує, інформує
Попри російські заяви та рішення Думи про «приєднання» Луганської області до складу Росії та скасування кордонів, митний контроль між так званою «ЛНР» та РФ так і не відмінили,
«Нібито з 11 жовтня пункти пропуску між так званою «ЛНР» та Росією скасовані. На папері. Втім, жителі Луганщини щодня скаржаться навіть на посилення митних заходів стосовно них», - повідомив він у своєму Telegram-каналі.
Так, на пункті пропуску «Довжанський» охочі виїхати до Росії стоять у чергах понад дві години, перш ніж їм дозволять перетнути кордон.
«Можливо, у митників проблеми з грошима», - висловив можливу причину такої ситуації Гайдай.
Голова ОВА зазначив, що до прикладу російським бойовикам вже не один місяць не виплачують обіцяні кошти.