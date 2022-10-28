Кірієнко й Аксьонов приїхали на ЗАЕС вмовляти персонал на співпрацю з «Росатомом»

Сьогодні на захоплену росіянами Запорізьку АЕС приїхали перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сєргєй Кірієнко та так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов, повідомляє « Енергоатом ».

«Високі гості» намагалися схилити персонал української АЕС до співпраці та переконували людей у тому, що захоплена станція «має велике значення для Росії».

Працівникам наполегливо пропонували переукласти трудові договори із фейковою керуючою компанією «АО «Экплуатирующая организация «Запорожская АЭС»» під контролем «Росатому». Втім, спроби росіян були марними.