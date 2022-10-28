Кірієнко й Аксьонов приїхали на ЗАЕС вмовляти персонал на співпрацю з «Росатомом»

Працівників української АЕС переконували у її «важливості для Росії», інформує ZN.ua.

Кірієнко й Аксьонов приїхали на ЗАЕС вмовляти персонал на співпрацю з «Росатомом»
© Енергоатом

Сьогодні на захоплену росіянами Запорізьку АЕС приїхали перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сєргєй Кірієнко та так званий «голова» Криму Сергій Аксьонов, повідомляє «Енергоатом».

«Високі гості» намагалися схилити персонал української АЕС до співпраці та переконували людей у тому, що захоплена станція «має велике значення для Росії».

Працівникам наполегливо пропонували переукласти трудові договори із фейковою керуючою компанією «АО «Экплуатирующая организация «Запорожская АЭС»» під контролем «Росатому». Втім, спроби росіян були марними.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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