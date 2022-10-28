"Мобікам" наказали взяти Лиман майже без зброї: "Закінчилися набої і підвезення немає"

"Мобікам" наказали взяти Лиман майже без зброї: "Закінчилися набої і підвезення немає"

Мобілізовані з Росії скаржаться родичам на знущання командирів.

За даними Інформаційного Спротиву , окупанти, які перебувають на Донецькому напрямку, у розмовах із близькими скаржаться на дефіцит зброї та боєприпасів. «Закінчилися патрони і підвезення немає, у полях міномет стріляє, чути лише прильоти» , – каже рашист.

окупанти, армія Росії

Додає, що є наказ – «взяти Лиман», але з повітря підтримки немає, зі зброї – гранатомет, автомати, кулемети та несправні гаубиці.

Також у розмові він також згадав, що напередодні на передовій були зеки, яких розбили, і зараз на передовій знаходяться їхній підрозділ.

окупанти, армія Росії


Алексей Ионов, politeka.net





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