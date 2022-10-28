Вони хочуть з Херсона зробити другий Маріуполь, але вже звинуватити в цьому нас, - Кирило Сазонов

Політолог і боєць ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, що з деокупацією Херсона не можна поспішати через специфіку місцевості і те, що росіяни готуються до оборони.

Про це він розповів у програмі «Діалоги з Максимом Ялі» .

«Битва за Херсон мала розгорнутися цього тижня лише у великій уяві суворікіна. Насправді Україна не поспішає брати в лоб, бо місцевість там специфічна, вона пласка, як стовп, зеленка – це пародія, там сховатися – ціла справа. Тобто для людей на броні та пішки це дуже і дуже нагадує тир. Там панує артилерія, панують РСЗВ, ракети, авіація, гелікоптери, літаки – переважно таке», - розповідає Кирило Сазонов.

До того ж, нагадує він, досить важко і з жертвами нашим військам удалося проламати першу лінію оборони, а залишається ще дві і сам Херсон. За словами гостя програми, також має рацію Буданов у тому плані, що насправді окупанти не йдуть з Херсона і ніхто просто так його нам не віддасть.

«Вони готуються до оборони і оборони дуже жорсткою. Вони хочуть з Херсона зробити другий Маріуполь, але вже звинуватити в цьому нас. Тому битва за Херсон, якщо вона розгорнеться його взяттям, штурмом, це буде дуже тяжко, не швидко, з великими втратами», - пояснює Кирило Сазонов.

Проте, констатує експерт, насправді ЗСУ постійно просуваються вперед, просто не щодня вдається взяти якісь населені пункти. До того ж, додає він, не завжди людям одразу повідомляють про успіхи контрнаступу, такі речі присікаються, Генштаб чи оперативне командування «Південь» самі оголосять, коли вважатимуть за потрібне.