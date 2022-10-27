Замість Тайваню Китай може переключити увагу на Далекий Схід РФ, поки Москва ослаблена війною — Forbes

Після з'їзду Комуністичної партії Китаю «верховний лідер» країни Сі Цзіньпін став сильнішим, ніж будь-коли. Він забезпечив собі третій п'ятирічний термін при владі, а те, що залишилось від внутрішньої опозиції, було урочисто випроваджено із зали. На тлі міцної владної бази Сі Цзіньпіна Захід з хвилюванням очікує, що його жорсткий підхід до територіальних амбіцій Китаю швидко викристалізується у військову конфронтацію навколо Тайваню, ключової ланки в стратегічному «першому острівному ланцюгу» в Тихому океані.

Загроза перебільшена. Попри те, що партійні делегати внесли нові антитайванські формулювання до статуту Комуністичної партії, реальна територіальна спокуса для Китаю може бути на півночі, на російському Далекому Сході, де сотні тисяч етнічних китайців - російських громадян, які опинилися в пастці суттєво ослабленої і порожньої диктатури, потенційно можуть захотіти переглянути свої варіанти вибору, пише Forbes .

Хоча ми не можемо знати, про що думає Сі, давно усталена модель поведінки Китаю свідчить, що в той час, як Росія перенаправляє підрозділи прикордонної безпеки на війну проти України, варто замислитися над тим, чи може Китай обмірковувати експансіоністські дії на півночі, вздовж розгалуженого і слабко контрольованого російського кордону.

Історія конфліктів у регіоні і значний демографічний дисбаланс між Китаєм і населенням Далекого Сходу Росії, що скорочується, роками підживлювали припущення про те, що Пекін може просунутися на північ. Існують усі передумови для несподіваного посилення напруги на китайсько-російському кордоні, інформує ZN.ua .

Тайвань є очевидною ціллю для територіальної експансії Китаю, але це міцний горішок, який важко розбити. Китай розглядає Тайвань як бунтівну провінцію, в той час, як Тайвань вважає себе незалежною країною. Зі свого боку, Сі очікує, що возз'єднання з островом відбудеться не пізніше 2049 року, використовуючи цю цільову дату для прискорення масштабних військових реформ і швидкої модернізації. Деякі західні аналітики побоюються, що Китай , зіштовхнувшись з демографічними та економічними труднощами, прискорив «графік» возз'єднання і може вдатися до конкретних військових дій протягом наступних кількох років, щоб захопити Тайвань.

Поширеною є думка про те, що китайський військовий удар по Тайваню є ймовірним. І все ж таки, позиція Китаю викликала більше спалахів, ніж вибухів. Після десятиліть агресивних сигналів Пекін не здійснював відкритих нападів на територію острова з середини 1960-х років.