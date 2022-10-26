На кордоні України з Румунією відкривається новий пропускний пункт

Через два тижні має запрацювати новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні «Красноїльськ – Вікову де Сус», повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Цей пункт пропуску передбачається для руху вантажних автомобілів. Його запустять поетапно: у жовтні дозволять проїзд транспортних засобів вагою до 7,5 тонн та порожніх вантажівок; після завершення робіт з румунської сторони пункт пропуску запрацює як повноцінний вантажний переїзд.

На сьогодні будівельна готовність пункту пропуску складає 95%. Також проводяться роботи з облаштування допоміжної дорожньої інфраструктури.