На кордоні України з Румунією відкривається новий пропускний пункт

Він працюватиме для вантажних перевезень.

На кордоні України з Румунією відкривається новий пропускний пункт
© Мінінфраструктури України

Через два тижні має запрацювати новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні «Красноїльськ – Вікову де Сус», повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Цей пункт пропуску передбачається для руху вантажних автомобілів. Його запустять поетапно: у жовтні дозволять проїзд транспортних засобів вагою до 7,5 тонн та порожніх вантажівок; після завершення робіт з румунської сторони пункт пропуску запрацює як повноцінний вантажний переїзд.

На сьогодні будівельна готовність пункту пропуску складає 95%. Також проводяться роботи з облаштування допоміжної дорожньої інфраструктури.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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