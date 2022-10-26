Лікар з Білорусі розповів про втрати російських солдатів в перші тижні війни: "Скалічених привозили щоночі"

Вже на початку повномасштабної війни Росії проти України медичні заклади Білорусі були переповнені пораненими російськими військовими, позаяк окупанти не очікували, що спротив української сторони буде таким потужним. Про це на умовах анонімності виданню CNN розповів один з білоруських лікарів.

Скалічених військових у госпіталь в Мозирі привозили щоночі.

"Один із солдатів втратив щелепу та скаржився на те, що нічого не їв і не пив уже три дні. Мені було огидно, адже це – воєнні злочинці", – зазначив медик.

Він додав, що більшість поранених, яких привозили у його медзаклад, були молодими та не дуже досвідченими солдатами, які вважали, що їдуть на навчання. Лікар каже, що вони були розлючені на своє командування.