Лікар з Білорусі розповів про втрати російських солдатів в перші тижні війни: "Скалічених привозили щоночі"

Більшість поранених - це переважно були молоді солдати без досвіду, інформує ZN.ua.

Лікар з Білорусі розповів про втрати російських солдатів в перші тижні війни:
© Минобороны РоSSии/t.me

Вже на початку повномасштабної війни Росії проти України медичні заклади Білорусі були переповнені пораненими російськими військовими, позаяк окупанти не очікували, що спротив української сторони буде таким потужним. Про це на умовах анонімності виданню CNN розповів один з білоруських лікарів.

Скалічених військових у госпіталь в Мозирі привозили щоночі.

"Один із солдатів втратив щелепу та скаржився на те, що нічого не їв і не пив уже три дні. Мені було огидно, адже це – воєнні злочинці", – зазначив медик.

Він додав, що більшість поранених, яких привозили у його медзаклад, були молодими та не дуже досвідченими солдатами, які вважали, що їдуть на навчання. Лікар каже, що вони були розлючені на своє командування.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Кремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиціКремлівський топ-пропагандист приїхав під Донецьк і злетів у повітря: перші подробиці
Мобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиціМобілізація в Україні: Данилов розповів про третю хвилю, подробиці
У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."У Німеччині визнали свою провину в нападі росії на Україну: "Наш внесок у розв'язання війни..."
Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."Залужний вшанував пам'ять загиблих Героїв України: "Заради наших дітей та майбутнього..."
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський розповів, скільки іранських безпілотників збили сили ППОЗеленський розповів, скільки іранських безпілотників збили сили ППО
У Москві підпалили приймальню Медведєва: перші подробиціУ Москві підпалили приймальню Медведєва: перші подробиці
WSJ: Зима змінить хід російської війни проти УкраїниWSJ: Зима змінить хід російської війни проти України
Російське керівництво намагається знайти релігійний підтекст для війни в Україні – ISWРосійське керівництво намагається знайти релігійний підтекст для війни в Україні – ISW
Використання ядерної зброї торкнеться і російських військ на фронті — глава МіноборониВикористання ядерної зброї торкнеться і російських військ на фронті — глава Міноборони
МАГАТЕ проінспектує ядерні об’єкти в Україні на тлі російських фейків про «брудну бомбу»МАГАТЕ проінспектує ядерні об’єкти в Україні на тлі російських фейків про «брудну бомбу»
Журналісти дізналися, звідки з Білорусі готувався напад дронів-камікадзеЖурналісти дізналися, звідки з Білорусі готувався напад дронів-камікадзе
У Білорусі анонсували навчання зі стрільбою на Брестському полігоніУ Білорусі анонсували навчання зі стрільбою на Брестському полігоні
СБУ оголосила підозру одному з російських міністрівСБУ оголосила підозру одному з російських міністрів
Тарифи на газ для населення: Гетманцев розповів, коли планують збільшити ціниТарифи на газ для населення: Гетманцев розповів, коли планують збільшити ціни
Последние новости
Подгружаем последние новости