Новостей.COM ⇒
2022-10-24
ЗСУ за півгодини збили два російських вертольоти Ка-52 у Херсонській області
Українські військові продовжують знищувати живу силу та техніку окупантів на півдні, інформує
© ВСУ / Facebook
У Херсонській області українські військові за півгодини збили два російські ударні вертольоти Ка-52, інформує командування Повітряних сил ЗСУ в
"24 жовтня, з 13:00 по 13:30, в Бериславському районі Херсонської області, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряного командування "Південь" Повітряних сил збито два ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.
Анна Конюченко, ZN.ua