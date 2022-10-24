ЗСУ за півгодини збили два російських вертольоти Ка-52 у Херсонській області

Українські військові продовжують знищувати живу силу та техніку окупантів на півдні, інформує ZN.ua.

ЗСУ за півгодини збили два російських вертольоти Ка-52 у Херсонській області
© ВСУ / Facebook

У Херсонській області українські військові за півгодини збили два російські ударні вертольоти Ка-52, інформує командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

"24 жовтня, з 13:00 по 13:30, в Бериславському районі Херсонської області, підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряного командування "Південь" Повітряних сил збито два ударних вертольоти Ка-52", - йдеться у повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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