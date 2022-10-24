Е-рецепт на ліки з наркотичними речовинами: як виписуватимуть дозвіл на такі препарати

У МОЗ очікують, що електронний рецепт на подібні препарати має спростити певні процеси і для лікарів, і для пацієнтів, інформує ZN.ua.

Е-рецепт на ліки з наркотичними речовинами: як виписуватимуть дозвіл на такі препарати
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З 1 листопада в Україні вводиться електронний рецепт на наркотичні засоби. Чого очікують від цього в МОЗ, та чи є якісь побоювання, розповіла заступниця голови МОЗ із питань цифрового розвитку Марія Карчевич в інтерв’ю Аллі Котляр.

«Це другий етап запуску електронних рецептів. З 2023 року планується запуск електронних рецептів на усі рецептурні препарати. По суті у нас залишилися певні організаційні питання, які потрібно завершити до запуску. Ще є дев’ять аптек, які мають ліцензію на відпуск наркотичних препаратів, але ще не підключені до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Зараз завершуємо комунікацію з ними та підготовку. Інші аптечні заклади уже готові. Тож у принципі до запуску ми готові», – зазначила Карчевич.

За її словами, у МОЗ очікують, що сервіс буде успішно впроваджений, і медичні працівники й пацієнти використовуватимуть його. Заступниця міністра пояснила, що для перших – це має бути адміністративним спрощенням. Для других – полегшенням певних процесів.

«Зараз рецепти на наркотичні препарати мають короткий термін дії. І люди, які потребують складного лікування, наприклад, при онкологічному захворюванні, після інфаркту або якоїсь складної операції, мають кожні 10 днів фізично відвідувати лікаря. Тепер перший електронний рецепт можна буде виписати фізично на прийомі, а наступні, якщо вони потрібні, дистанційно», – повідомила Карчевич.

Вона додала, що така можливість буде доступна в разі наявності у пацієнта хронічного чи затяжного захворювання або необхідності продовження лікування за попередньо встановленим діагнозом та планом лікування. При чому такий план лікування має бути зазначений як призначення в медичному записі. Винятком, за словами Карчевич, є призначення ліків при проведенні замісної підтримувальної терапії людей з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів.

«Відповідно, після консультації з лікарем та створення е-рецепта, людина отримає смс із кодом погашення, номером рецепта. З цим смс вона звернеться до аптечного закладу і отримає потрібний препарат. Сподіваємось, що з таким інструментом частина медичної допомоги стане більш доступною», – підсумувала заступниця міністра.





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