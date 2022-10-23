Newsweek: Визволення Херсона буде мати серйозні політичні і військові наслідки для Путіна

Колишній американський розвідник вказав на ще одну дуже важливу мету українського наступу в Херсонській області, інформує ZN.ua.

Newsweek: Визволення Херсона буде мати серйозні політичні і військові наслідки для Путіна
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Якщо армія України зможе повернути контроль над Херсоном, це буде мати вагомі політичні і військові наслідки для воєнних зусиль Владіміра Путіна. Місто грає стратегічно важливу роль для армії Росії з кількох причин.

Полковник розвідки Армії США у відставці Ден Соллер вказує на те, що через місто проходить найбільш зручний перехід через Дніпро.

«Не можна оцінювати місто окремо від решти області. Область розділена річкою. Це фактично найбільший масив суходолу на північному заході від Криму. Тому Херсонщина - це насправді ворота до півострову, а також Запорізької області», - пояснив він журналістам Newsweek.

Видання нагадує, що Росія анексувала Крим ще в 2014 році. Але після того, як Москва розв’язала повномасштабну війну в лютому, Україна оголосила про намір визволити півострів. Соллер сказав, що для українських сил «надважливо» не дати росіянам можливості переправляти свої війська через Дніпро на правий берег. На його думку, визволення Херсона важливе для Києва, тому що це дозволить його армії просуватися далі, щоб повернути контроль над областтю, через яку проходять шляхи до Криму.


Лесь Димань, ZN.ua





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