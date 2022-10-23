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2022-10-23
В Україні тимчасово з'явилася можливість продовжити на 5 років термін дії закордонного паспорту
Продовження строку дії здійснюється безоплатно в день звернення, але є умови, інформує
Уряд вніс зміни до Порядку оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Паспорт можна продовжити на п’ять років. Про це йдеться у
«Строк дії паспорта для виїзду за кордон продовжується на п’ять років з дати подання заяви про продовження строку. У разі подання заяви про продовження строку до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон строк його дії продовжується на п’ять років з дати, що настає за датою закінчення строку його дії», - йдеться в постанові.
Лія Ільченко, ZN.ua