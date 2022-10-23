У Росії вибухнув пороховий завод, де робили боєприпаси для війни: всі подробиці

У Росії, де 21 жовтня були вибухи на нафтобазі в Бєлгородській області, вибухнув Пермський пороховий завод, який старанно виготовляє боєприпаси для війни в Україні в три зміни, допомагаючи російським військовим вбивати український народ.

Про це повідомляє perm.aif.ru, посилаючись на джерело, знайоме із ситуацією, а також передає місцевий незалежний розслідувальний проєкт "Пермь 36,6".

За даними джерела російського видання, площа пожежі становила 20 квадратних метрів. За попередньою інформацією, рятувальники дістали з-під завалів тіла трьох співробітників заводу. Крім того, під уламками залишаються ще чотири особи.

Фото: twitter.com/perm36_6

Величезний стовп диму місцеві жителі бачили 20 жовтня. Тоді на підприємстві повідомили, що нібито проводять планові випробування та тримають ситуацію все під контролем. Але про нові деталі інциденту стало відомо лише 22 числа.

За даними російських ЗМІ, пожежа почалася в одному із корпусів, де розташоване виробництво пластмас.

Пермський пороховий завод виробляє заряди до реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", а також для комплексів ППО.

Фото: twitter.com/perm36_6


Катерина Глянько, Апостроф





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