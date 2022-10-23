Прем'єр Саксонії закликає Європу сприяти мирним переговорам, щоб в Німеччини був російський газ

Прем'єр-міністр федеральної землі Саксонії Міхаель Кречмер висловився за відновлення поставок російського газу після війни, розкритикував санкції проти Росії та закликав Європу посилити тиск для проведення мирних переговорів.

В інтерв’ю тижневику «Bild am Sonntag» Кремчер висловив впевненість в тому, що пошкоджений диверсією газопровід «Північний потік-1» знову працюватиме.

«Нам знадобиться трубопровідний газ, і це можливо лише за наявності працюючих трубопроводів», - заявив він.

Політик також заявив, що для того, аби покласти край війні росії в Україні, Німеччині слід співпрацювати з іншими країнами і досягти вирішення питання шляхом переговорів.

«Зараз потрібні спільні дипломатичні зусилля ЄС, США, Китаю, Індії та Японії», - сказав він.

За його словами, ці переговори не призведуть до автоматичної відмови України від частини території.

«Немає жодної причини, чому Україна повинна віддавати хоча б один квадратний метр своєї території. Збитки від війни має відшкодувати рф, військові злочинці мають понести покарання. З такою позицією потрібно йти на мирні переговори», - впевнений Кречмер.

Прем’єр-міністр Саксонії знову висловив скепсис щодо санкцій ЄС проти Росії.

«Санкції завжди кращі за зброю. Але вони повинні чинити необхідний вплив на агресора. Маємо розуміти, які наслідки матимуть санкції для німецької економіки», - зауважив він.

Кречмер не вперше помічений у симпатіях до президента Росії Владіміра Путіна. У 2019 році політик вже закликав Захід зняти санкції з рф «для поліпшення відносин», зустрічався із Путіним і запрошував його погостювати у Саксонії. Зараз Кречмер займає таку позицію щодо війни в Україні, яка контрастує з офіційною лінією ХДС, до якої належить він сам.