В Ердогана склалося враження про «пом'якшення» позиції Путіна щодо діалогу з Україною

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову планує провести телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Владіміром Путіним. Зокрема, він має намір обговорити мирні переговори між РФ та Україною, повідомляє Anadolu .

За словами Ердогана, Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. Він додав, що обидві сторони сьогодні зазнають тяжких втрат.

Ердоган також заявив, що за підсумками останньої розмови з Путіним у нього склалося враження про «пом'якшення позиції» глави Кремля щодо діалогу з Україною.

«Найближчими днями за підсумками телефонних розмов [з Путіним та Зеленським – ред.], зрозуміємо як далеко зможемо просунутися», - заявив Ердоган.

Він також розповів, що напередодні спілкувався з Зеленським.

«Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир», - додав Ердоган.