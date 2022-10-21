В Ердогана склалося враження про «пом'якшення» позиції Путіна щодо діалогу з Україною
Президент Туреччини знову планує провести телефонні розмови із Зеленським та Путіним, інформує
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову планує провести телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Владіміром Путіним. Зокрема, він має намір обговорити мирні переговори між РФ та Україною, повідомляє
За словами Ердогана, Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. Він додав, що обидві сторони сьогодні зазнають тяжких втрат.
Ердоган також заявив, що за підсумками останньої розмови з Путіним у нього склалося враження про «пом'якшення позиції» глави Кремля щодо діалогу з Україною.
«Найближчими днями за підсумками телефонних розмов [з Путіним та Зеленським – ред.], зрозуміємо як далеко зможемо просунутися», - заявив Ердоган.
Він також розповів, що напередодні спілкувався з Зеленським.
«Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир», - додав Ердоган.