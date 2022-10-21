В Ердогана склалося враження про «пом'якшення» позиції Путіна щодо діалогу з Україною

Президент Туреччини знову планує провести телефонні розмови із Зеленським та Путіним, інформує ZN.ua.

В Ердогана склалося враження про «пом'якшення» позиції Путіна щодо діалогу з Україною
© Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову планує провести телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Владіміром Путіним. Зокрема, він має намір обговорити мирні переговори між РФ та Україною, повідомляє Anadolu.

За словами Ердогана, Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. Він додав, що обидві сторони сьогодні зазнають тяжких втрат.

Ердоган також заявив, що за підсумками останньої розмови з Путіним у нього склалося враження про «пом'якшення позиції» глави Кремля щодо діалогу з Україною.

«Найближчими днями за підсумками телефонних розмов [з Путіним та Зеленським – ред.], зрозуміємо як далеко зможемо просунутися», - заявив Ердоган.

Він також розповів, що напередодні спілкувався з Зеленським.

«Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир», - додав Ердоган.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко анонсував рішення щодо посадовців, які відповідають за укриття і не облаштували їхКличко анонсував рішення щодо посадовців, які відповідають за укриття і не облаштували їх
До кінця року будемо мати реальні рішення щодо відшкодування збитків через напад РФ – ЗеленськийДо кінця року будемо мати реальні рішення щодо відшкодування збитків через напад РФ – Зеленський
Українські депутати визначились щодо білоруської опозиції – і це не ТихановськаУкраїнські депутати визначились щодо білоруської опозиції – і це не Тихановська
Якщо потрапите в армію РФ, намагайтеся прийти на позиції ЗСУ: Зеленський звернувся до українців у окупаціїЯкщо потрапите в армію РФ, намагайтеся прийти на позиції ЗСУ: Зеленський звернувся до українців у окупації
Ще один злочин проти України: Данілов назвав мету воєнного стану ПутінаЩе один злочин проти України: Данілов назвав мету воєнного стану Путіна
Військовий стан на окупованих територіях: в ОП відреагували на нову заяву путінаВійськовий стан на окупованих територіях: в ОП відреагували на нову заяву путіна
США отримують інформацію від представників російської влади, які вже думають про майбутнє без Путіна — агент американської розвідки у відставціСША отримують інформацію від представників російської влади, які вже думають про майбутнє без Путіна — агент американської розвідки у відставці
"Це лише продовжить війну": в Ердогана зробили нову заяву про переговори Зеленського з путіним"Це лише продовжить війну": в Ердогана зробили нову заяву про переговори Зеленського з путіним
Bloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для РосіїBloomberg: Китайські економісти назвали ціну війни Путіна проти України для Росії
Утримували в ямі без води та харчів: полоненим з РФ оголосили підозру щодо катувань ветеранів АТОУтримували в ямі без води та харчів: полоненим з РФ оголосили підозру щодо катувань ветеранів АТО
Последние новости
Подгружаем последние новости