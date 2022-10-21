За останні два тижні українські захисники збили 85% іранських дронів — речник Повітряних сил ЗСУ

ЗСУ вже отримали певне розуміння, як ефективніше виявляти та знищувати такі безпілотники, інформує ZN.ua.

За останні два тижні українські захисники збили 85% іранських дронів — речник Повітряних сил ЗСУ
© Getty Images

За останні два тижні українські захисники збили 85% іранських дронів Shahed-136, які запускали війська РФ. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у Медіацентрі Україна-Укрінформ.

«Беремо, умовно, два тижні крайні застосування наших бойових сил та засобів проти дронів і результативність їхнього збиття, то маємо цифру сьогодні 85%, саме якщо говоримо про дрони Shahed-136», - сказав він.

За його словами, від першого випадку застосування Росією іранських дронів 13 вересня, до сьогодні українські захисники вже отримали певне розуміння, як ефективніше виявляти та знищувати такі безпілотники.

«Це було питання часу, ми на цьому неодноразово наголошували… Наші військовослужбовці набули певного розуміння про те, як організувати взаємодію, прикриття на певних ділянках, якими силами та засобами здійснювати їх виявлення та знищення. На цей день ми маємо 85%, хоча на початку їх застосування показник збиття був меншим», – заявив Ігнат.

Також Ігнат додав, що західні системи ППО різних видів та класів, які буде отримувати Україна, будуть ефективними для збиття іранських дронів.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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