Тегеран бере учать у війні в Україні — Білий дім

Іран безпосередньо залучений до війни в Україні. Про це на брифінгу заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Він розповів, що іранський персонал працює в окупованому Росією Криму, допомагаючи Москві атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.

«Ми вважаємо, що іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях», — сказав він журналістам, додавши, що Росія отримала десятки безпілотників і, ймовірно, продовжить їх отримувати.

Кірбі додав, що іранці в Криму були інструкторами та працівниками технічної підтримки, а росіяни керували безпілотниками, які завдали значної шкоди українській інфраструктурі.

«Тегеран зараз бере участь безпосередньо на землі, надаючи зброю, яка впливає на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні», — сказав він.

У Білому домі стурбовані тим, що Росія також може придбати в Ірану ракети класу «земля-земля», які майже напевно будуть використані у війні проти України

Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати збираються використовувати всі засоби, щоб викрити, стримати і протистояти постачанню Іраном цієї зброї.

«Ми збираємося продовжувати активно виконувати всі санкції США щодо торгівлі зброєю між Іраном та Росією», — додав він.