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2022-10-20
Війська РФ збільшили кількість блокпостів у Херсонській області
Окупанти планують використовувати житло цивільних людей у власних цілях, інформує
© Слово і діло
Російські окупаційні війська збільшили кількість блокпостів та посилили контроль на вже існуючих у Херсонській області, заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в
"Також з'явилася інформація, що окупанти планують використовувати житло людей, які виїжджають у власних цілях. Для цього у всіх, хто "евакуюється", в обов'язковому порядку уточнюють адресу їх останнього місця проживання", - наголосив Соболевський.
Анна Конюченко, ZN.ua