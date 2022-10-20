Війська РФ збільшили кількість блокпостів у Херсонській області

Російські окупаційні війська збільшили кількість блокпостів та посилили контроль на вже існуючих у Херсонській області, заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в Telegram.

"Також з'явилася інформація, що окупанти планують використовувати житло людей, які виїжджають у власних цілях. Для цього у всіх, хто "евакуюється", в обов'язковому порядку уточнюють адресу їх останнього місця проживання", - наголосив Соболевський.