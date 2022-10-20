Перший мобілізований із Бурятії загинув в Україні: "не минуло й двох тижнів"

Перший мобілізований із Бурятії загинув в Україні: "не минуло й двох тижнів"

Мобілізований із Бурятії загинув менш як через два тижні після отримання повістки.

Не минуло й двох тижнів із дня отримання повістки, як на війні в Україні загинув 23-річний росіянин Дмитро Сидоров. Його мобілізували 22 вересня, загинув він вже 4 жовтня на території України, повідомили у газеті "Вперед".

У 2017 році він був призваний на строкову військову службу, на війні в Україні він був водієм взводу транспортування ракет.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники почали залишати Енергодар у Запорізькій області, прихопивши із собою награбоване майно.

За словами української влади, вчора, 19 жовтня, і сьогодні вночі із центрів компактного проживання російських військових та окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно.

Так було зафіксовано масове пограбування готелю «Скіфський».


Юлия Александрова, politeka.net





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