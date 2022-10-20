У Херсоні відбувається насильницька депортація українців. Необхідно виносити питання на рівень ООН — експерт

Зміна етнічного складу населення захопленої території — злочин

У Херсоні відбувається насильницька депортація українців. Необхідно виносити питання на рівень ООН — експерт
Росія проводить насильницьку депортацію у Херсоні
© Іван Фадєєв/РГ

Як відомо, сьогодні, 19 жовтня, виступаючи на засіданні Ради безпеки РФ, Путін заявив про запровадження воєнного стану на окупованих Росією українських територіях, а саме — частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Воєнний стан на окупованих територіях України, проголошений цим нікчемним (але тільки на перший погляд) указом російського диктатора, формально дозволяє окупаційним військам:

  • евакуацію об'єктів господарського, соціального та культурного призначення, а також тимчасове відселення жителів у безпечні райони;
  • запровадження особливого режиму в'їзду та виїзду на територію, а також обмеження свободи пересування нею;
  • залучення громадян до виконання робіт на потреби оборони, для ліквідації наслідків застосування противником зброї, відновлення об'єктів економіки;
  • вилучення необхідного для потреб оборони майна в організацій і громадян із подальшою виплатою державою його вартості;
  • запровадження воєнної цензури у сфері комунікацій, а також контролю над телефонними переговорами.

«Але майже все це окупанти можуть вчиняти та вже вчиняють і без цього стану, за винятком примусового масового вивозу населення в Росію, — пояснює в коментарі ZN.UA незалежний експерт, генерал-майор ЗСУ, керівник ГО «Аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам» Сергій Савченко. — Переселення в менших масштабах, у тому числі і вивезення українських дітей, уже триває і зараз».

На думку Савченка, запроваджений воєнний стан у захоплених областях — це підготовка до масової депортації населення.

«Чоловіки будуть примусово мобілізовані та кинуті на убой, — продовжує експерт. — Жінки і діти — вивезені до депресивних районів Росії як заручники і робоча сила. Це все до болю знайоме з підручників і спогадів людей старшого віку. Фашизм, цього разу російський, повернувся на нашу землю. І це — злочин. Зміна етнічного складу населення захопленої території — злочин. Потрібне негайне засідання ООН. Потрібні негайні та рішучі дії, ще на початку злочинних дій агресора, а не після того, як підуть ешелони з депортованими.

Воєнний стан і депортації зв'язують до купи заяви та події останніх днів.

По-перше, сам факт фарсу прийняття до складу Росії чотирьох українських областей. Усім було зрозуміло, що нашого наступу це не зупинить і бомби атомної за звільнення нами, умовно кажучи, якоїсь Іванівки ніхто не кидатиме.

По-друге, заяву Суровікіна про непрості рішення, які потрібно буде приймати в боях за Херсон.

По-третє, заяву Сальдо про необхідність і прийняте управлінське рішення про проведення евакуації з правобережжя Дніпра.

По-четверте, заяву ще одного зрадника, Кілінкарова, про необхідність евакуації з Донецька (вона пролунала ще до оголошення про запровадження воєнного стану).


Артем Руденко, ZN.ua





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