Politico: Байден не хоче зустрічі з Путіним на G20 навіть у коридорі

Президент США Джо Байден не хоче зустрітися з російським главою Владіміром Путіним навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав під час зустрічі G20, офіційні особи Вашингтона над цим працюють. Про це пише Politico.

"Ми знаємо, що президент Байден думає про президента Путіна: він думає, що він вбивця, він думає, що він воєнний злочинець. Зазвичай із вбивцями та військовими злочинцями не зустрічаються", - сказав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

За весь час президентства Байдена він зустрівся з Путіним лише один раз - у Женеві. Ще кілька разів вони розмовляли по телефону, обговорюючи тоді ще ймовірне вторгнення РФ в Україну.

Саміт G20, який вже наступного місяця повинен пройти на Балі, стане найочікуванішою політичною подією останніх років через війну проти України. До складу Великої двадцятки окрім багатих демократій входить також кілька автократій. Тож очікуються, що не всі сторони приймуть сторону Києва.