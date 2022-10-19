У Білорусі переполох через повістки: на кого терміново чекають у військкоматах

В останні дні білорусам почали надходити повістки на військові збори.

Так, є дані, що повістки прийшли деяким мешканцям Мінська та Гродно, а датою явки вказано 18 чи 21 жовтня, повідомляє телеграм-канал Мотолько Допомоги .

Є дані, що повістки прийшли деяким мешканцям Мінська та Гродно, а датою явки вказано 18 чи 21 жовтня.

Крім того, є дані, що повістки надходять колишнім міліціонерам, робітникам низки гродненських підприємств, а також дембелям ВДВ.

За словами одного з джерел, збори дембелів 5-ї СЗГ проводяться, щоб «здійснити перепідготовку». Також є низка випадків, коли за призовником приходить співробітник військкомату одразу з міліціонером.

У свою чергу, видання Радіо Свобода повідомило, що білорусів призовного віку нібито не випускають закордон і просять звернутися до військового комісаріату.

Однак, як зазначають журналісти Мотолько Допомоги, про масову заборону поки що не йдеться і ймовірною причиною заборони на виїзд може бути рішення військкомату для конкретної людини, яка не з'явилася на порядку денному.

У свою чергу моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє, що вранці 19 листопада МО РБ відреагувало на велику кількість повідомлень про прихід повісток білорусам для явки у військкомати, нібито для уточнення даних.

У відомстві запевнили, що проводиться стандартна перевірка, в ході якої «громадяни викликаються для звіряння даних шляхом особистого спілкування з ними за місцем роботи (навчання), а також за місцем проживання в місцевих органах влади та військових комісаріатах. При цьому виклик громадян для бесіди проводиться у робочому порядку, у тому числі телефоном та повістками».

Звичайно ж, там також запевнили, що заходи військово-облікової роботи мають виключно плановий характер, а їхнє завершення планується до кінця поточного року. І також заявили, що жодних мобілізаційних заходів у Білорусі не проводяться.