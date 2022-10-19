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2022-10-19
В Україні подорожчає термінове оформлення паспортів
Зміни торкнуться як внутрішніх, так і закордонних паспортів, інформує
В Україні з 1 листопада зросте вартість термінового оформлення паспортів, свідчить постанова уряду
Як зростуть ціни на термінове оформлення документів:
- паспорт громадянина України протягом 10 днів - з 252 до 496 гривень;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон за три чи сім днів - з 704 до 992 гривень;
- оформлення та обмін проїзного документа біженця - з 226 до 452 гривень.
Анастасія Дейна, ZN.ua