В Україні подорожчає термінове оформлення паспортів

Зміни торкнуться як внутрішніх, так і закордонних паспортів, інформує ZN.ua.

В Україні з 1 листопада зросте вартість термінового оформлення паспортів, свідчить постанова уряду №1180.

Як зростуть ціни на термінове оформлення документів:

  • паспорт громадянина України протягом 10 днів - з 252 до 496 гривень;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон за три чи сім днів - з 704 до 992 гривень;
  • оформлення та обмін проїзного документа біженця - з 226 до 452 гривень.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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