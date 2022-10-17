Очільник МВС Сербії заявив, що для його країни «дружба» з Росією важливіша, ніж членство в ЄС
Незважаючи на санкції ЄС проти Росії, Сербія продовжує активну співпрацю з агресором, інформує
Сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулін вважає, що «Сербії варто визнати те, що Європейський Союз «не хоче» приймати її до себе і що їй там не місце», при цьому «дружба з Росією для Сербії дуже важлива». Таку думку він висловив у інтерв'ю сербському виданню
«Питання не в тому, чи хочемо ми приєднатися до ЄС, а в тому, чи хоче ЄС Сербію. Судячи з шантажу, якому вони нас піддають, щоб визнати незалежність Косово, скасувати Республіку Сербську та ввести санкції проти Росії, вони нас не хочуть», — сказав Вулін.
На думку голови сербського МВС, «без дружби з Росією Сербія ризикує зникнути фізично».
«Відносини з РФ, Китаєм та іншими вільними країнами, які приймають нас без шантажу та умов — майбутнє Сербії. Чому ми маємо бути географічно частиною будь-якого альянсу?» — питає міністр.