Сербський міністр внутрішніх справ Александар Вулін вважає, що «Сербії варто визнати те, що Європейський Союз «не хоче» приймати її до себе і що їй там не місце», при цьому «дружба з Росією для Сербії дуже важлива». Таку думку він висловив у інтерв'ю сербському виданню Ve?ernje Novosti .

«Питання не в тому, чи хочемо ми приєднатися до ЄС, а в тому, чи хоче ЄС Сербію. Судячи з шантажу, якому вони нас піддають, щоб визнати незалежність Косово, скасувати Республіку Сербську та ввести санкції проти Росії, вони нас не хочуть», — сказав Вулін.

На думку голови сербського МВС, «без дружби з Росією Сербія ризикує зникнути фізично».