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2022-10-17
США закликали Індію та Китай попередити РФ про неприпустимість ядерного удару по Україні
Радник Байдена розповів, якими будуть дії США.
© Flickr/White House
США закликали Індію та Китай дати Росії чіткий сигнал про неприпустимість застосування ядерної зброї у війні проти України. Про це повідомив радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван в ефірі
Ведуча запитала, якою буде відповідь США у випадку, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю малої потужності або вибух її в Чорному морі, на що Салліван відповів, що президент Байден реагуватиме однаково в будь-якому випадку.
«Використання ядерної зброї на полі бою в Україні – це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, тут немає різниці», – додав Салліван.
Оксана Лебедина, ZN.ua