США закликали Індію та Китай попередити РФ про неприпустимість ядерного удару по Україні

США закликали Індію та Китай дати Росії чіткий сигнал про неприпустимість застосування ядерної зброї у війні проти України. Про це повідомив радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван в ефірі CNN 16 жовтня.

Ведуча запитала, якою буде відповідь США у випадку, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю малої потужності або вибух її в Чорному морі, на що Салліван відповів, що президент Байден реагуватиме однаково в будь-якому випадку.

«Використання ядерної зброї на полі бою в Україні – це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, тут немає різниці», – додав Салліван.