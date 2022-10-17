США закликали Індію та Китай попередити РФ про неприпустимість ядерного удару по Україні

Радник Байдена розповів, якими будуть дії США.

США закликали Індію та Китай попередити РФ про неприпустимість ядерного удару по Україні
© Flickr/White House

США закликали Індію та Китай дати Росії чіткий сигнал про неприпустимість застосування ядерної зброї у війні проти України. Про це повідомив радник із національної безпеки американського президента Джейк Салліван в ефірі CNN 16 жовтня.

Ведуча запитала, якою буде відповідь США у випадку, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю малої потужності або вибух її в Чорному морі, на що Салліван відповів, що президент Байден реагуватиме однаково в будь-якому випадку.

«Використання ядерної зброї на полі бою в Україні – це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, тут немає різниці», – додав Салліван.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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