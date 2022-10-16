"Черговий цирк": у Білорусі повідомили, скільки російських "мобиків" приїде до них

"Черговий цирк": у Білорусі повідомили, скільки російських "мобиків" приїде до них

Кількість російських військових, що буде знаходитися в Білорусі в рамках розгортання "спільного угрупування військ," складе до 9 тис осіб.

Про це на свій сторінці у twitter заявив помічник міністра оборони Білорусі з питань міжнародної військової співпраці Валерій Ревенко.

"До Білорусі почали прибувати перші військові ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу СУГ (спільного угрупування військ). Переїзд триватиме кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше 9 тисяч осіб. Більше інформації буде надано на брифінгу для військових аташе", - пише він.

Цю новину прокоментував військовий аналітик Олександр Коваленко, відзначивши, що нічого серйозного очіквати не варто.

"Целюлозна фабрика Білорусі, воно міністерство оборони Білорусі заявило, що в рамках розгортання спільного угруповання військ з Росії в РБ перебазують 9 тис російських військових.

Грубо кажучи, це близько 12 БТГр... І не військових, а чмобіків. До того ж не повноцінних БТГр, а маршових батальйонів - тобто, без техніки!

Загалом, за ситуацією продовжуємо спостерігати, але загалом поки що розходимося. Черговий цирк виявився аж надто банально передбачуваним. Московський клоун вирішив пограти на нервах за допомогою мінського клоуна. Результат більш ніж передбачуваний", - відзначає Коваленко.

Білорусь, ешелон, перекидання танків


Алексей Ионов, politeka.net





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