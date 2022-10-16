В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб

Російські окупанти усіма можливими способами порушують закони і правила ведення війни та всі міжнародні конвенції. Наприклад, у Рубіжному Луганської області кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань і заселяються туди самі. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні від 16 жовтня.

«Порушення норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів», – сказано у повідомленні Генштабу.

Фактично ці чеченці, хоч Генштаб цього і не зазначає, є кадирівцями. Адже лише вони, тобто війська так званого лідера Чечні Рамзана Кадирова, воюють у складі російської окупаційної армії проти України.