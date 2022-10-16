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2022-10-16
Джо Байден назвав помилкою економічний план Ліз Трасс
Британці мають самі дати оцінку діям прем’єрки.
Байден розкритикував Трасс© The White House / Flickr
Президент США Джо Байден розкритикував початковий економічний план прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс, який спричинив падіння ринків і який згодом було відмінено. Про це повідомляє Bloomberg
«Це передбачувано. Я маю на увазі, що я був не єдиним, хто вважав, що це була помилка», –
На його думку ідея скоротити податки для надбагатих людей в період економічної кризи було поганою ідеєю.
«Але це рішення має оцінювати Велика Британія, а не я», - додав Байден.
Артем Руденко, ZN.ua