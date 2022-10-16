Джо Байден назвав помилкою економічний план Ліз Трасс

Президент США Джо Байден розкритикував початковий економічний план прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс, який спричинив падіння ринків і який згодом було відмінено. Про це повідомляє Bloomberg

«Це передбачувано. Я маю на увазі, що я був не єдиним, хто вважав, що це була помилка», – сказав Байден журналістам у суботу під час візиту до Портленда, штат Орегон, коли його запитали про зміну курсу Трасс.

На його думку ідея скоротити податки для надбагатих людей в період економічної кризи було поганою ідеєю.

«Але це рішення має оцінювати Велика Британія, а не я», - додав Байден.