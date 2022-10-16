Джо Байден назвав помилкою економічний план Ліз Трасс

Британці мають самі дати оцінку діям прем’єрки.

Джо Байден назвав помилкою економічний план Ліз Трасс
Байден розкритикував Трасс
© The White House / Flickr

Президент США Джо Байден розкритикував початковий економічний план прем’єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс, який спричинив падіння ринків і який згодом було відмінено. Про це повідомляє Bloomberg

«Це передбачувано. Я маю на увазі, що я був не єдиним, хто вважав, що це була помилка»,сказав Байден журналістам у суботу під час візиту до Портленда, штат Орегон, коли його запитали про зміну курсу Трасс.

На його думку ідея скоротити податки для надбагатих людей в період економічної кризи було поганою ідеєю.

«Але це рішення має оцінювати Велика Британія, а не я», - додав Байден.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ повертається в УкраїнуГендиректор МАГАТЕ повертається в Україну
Блок рекламы


Похожие новости
"Це реальні плани": путін може анексувати Білорусь до 2024 року, що відомо"Це реальні плани": путін може анексувати Білорусь до 2024 року, що відомо
Путін не бачить потреби у переговорах з БайденомПутін не бачить потреби у переговорах з Байденом
Російські загарбники затвердили плани евакуації музеїв окупованого Криму – ГенштабРосійські загарбники затвердили плани евакуації музеїв окупованого Криму – Генштаб
Співробітник ФСБ назвав кількість втрат армії РФСпівробітник ФСБ назвав кількість втрат армії РФ
Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»Путін назвав Україну та Польщу «бенефіціарами диверсій» на «Північному потоці»
ЦНС: ФСБ готує плани евакуації родин своїх офіцерів з УкраїниЦНС: ФСБ готує плани евакуації родин своїх офіцерів з України
Байден попередив Саудівську Аравію про наслідки після рішення скоротити видобуток нафтиБайден попередив Саудівську Аравію про наслідки після рішення скоротити видобуток нафти
Байден просив Зеленського не звинувачувати США в недостатній допомозі Україні – The Washington PostБайден просив Зеленського не звинувачувати США в недостатній допомозі Україні – The Washington Post
Букінгемський палац назвав дату коронації Чарльза і його дружини КаміллиБукінгемський палац назвав дату коронації Чарльза і його дружини Камілли
Байден сумнівається, що Путін наважиться застосувати ядерну зброюБайден сумнівається, що Путін наважиться застосувати ядерну зброю
Последние новости
Подгружаем последние новости