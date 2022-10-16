Високопоставлений чиновник НАТО вступив у суперечку з китайським дипломатом через війну РФ проти України

На конференції в Ісландії спалахнула напруга.

Високопоставлений чиновник НАТО вступив у суперечку з китайським дипломатом через війну РФ проти України
© depositphotos / Diloka107

Високопоставлений чиновник НАТО вступив у суперечку з китайським дипломатом через неспроможність Китаю засудити російське вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

Надзвичайно відвертий обмін думками між головою Військового комітету Альянсу адміралом Робом Бауером і послом Китаю в Ісландії Хе Рулуном відбувся після виступу Бауера на асамблеї «Арктичне коло», у якому він розповів про роль НАТО в регіоні.

Бауер заявив, що Китай «не поділяє наших цінностей і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах».

«Адмірале, з усією повагою, ваша промова і зауваження сповнені зарозумілості», - сказав у відповідь китайський дипломат.

Це викликало відповідну реакцію з боку офіційного представника НАТО.

«У мене є питання до вас, тому що ви підкреслюєте принцип суверенітету і важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Я правий, чи не так? Так. То чому ж тоді виходить так, що Китай досі не засудив напад Росії на Україну», - сказав Бауер.

Китайський дипломат заявив, що погляд Китаю на «українську кризу» включає історичну перспективу і світ повинен «зрозуміти першопричину». Він також назвав Китай «миротворцем у світі».

Пекін опирався закликам США засудити війну Росії проти України, хоча цього тижня Китай заявив, що «стурбований» нещодавніми ракетними ударами Москви по українських цивільних об'єктах.

Генасамблея ООН засудила анексію Росією тимчасово окупованих територій України у символічному голосуванні. При цьому 35 країн, включаючи Індію і Китай, утрималися від схвалення резолюції, підтриманої Заходом.

Асамблея «Арктичне коло» є щорічною міжнародною зустріччю з питань Арктики. Вона відокремлена від міжурядової групи з восьми країн — Арктичної ради, до якої входять США і Росія. Її засідання були припинені після російського вторгнення в Україну.

Спеціальний представник Китаю у справах Арктики Гао Фенг заявив на зустрічі, що його країна не підтримає виключення Росії, яка головує в Арктичній раді до 2023 року, щоб покарати її за війну в Україні і передати головування Норвегії.

«Не існує процедури, щоб вивести когось з Ради. Тому я дуже сумніваюся, що головування може бути передане комусь , або Норвегія може перебрати на себе головування», - сказав Гао Фенг.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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