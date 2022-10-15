Багатьох втрат у ЗСУ можна уникнути, якщо зробити обов’язковим післяопераційний аналіз – Бутусов

В Україні є ділянки фронту, де гине занадто багато наших військових, і цю кількість можна значно зменшити, якщо впровадити щонайменше три правила, пише журналіст Юрій Бутусов:

запровадити у загальну практику післяопераційний аналіз (after action review), щоб кожен бій, навіть невдалий, ставав для нас уроком, щоб кожний успіх призводив до правильних висновків. «Таким і є шлях до перемоги», - підкреслює журналіст;

на тих ділянках, де багато тижнів поспіль справжнє пекло, хоча б на один день влаштовувати полювання на ворожу арту та техніку;

ніде не давати ворогу створити таке надмірне напруження, яке ламає стрижень та кадровий кістяк боєздатних бригад, «щоб не повторювати Попасну, не повторювати Лисичанськ».

За словами Бутусова, є ділянки фронту, «де ти відчуваєш по першому глухому "вітаю" суцільний біль».

"Штурмового взводу в мене вже нема. А таких-то прислали, але вони бояться зайти на позицію без арти та танків, а такі-то класні бійці, але нема вже тих сержантів, які там були, тож люди не витримали".

"Кожен з тих, хто зараз тримає позиції - незамінний, ми таких вже не знайдемо".

"Нас цілий день розбирали з танків, прямою наводкою, в роті 3 - 200, 10- 300, ми не залишимо позицію, але у нас відповісти нічим, скажи мені, коли з нашого боку по них почнуть бити, бо ми тут скоро закінчимось?"

"Ми вже два тижні їздимо збирати снаряди та міни в Ізюм, бо інакше ліміт снарядів десять на день, ворожі батареії не міняють позицію цілу добу".

"Нам потрібна організована контрбатарейна боротьба. Кілька гармат, які нам дали, не влучають, ми витрачаємо снаряди, але не можемо врятувати піхоту".

«І вони самі знають, що є велика стратегія, що є принцип зосередження основних зусиль, але біль від того, що ти мусиш бути тим, хто притягує на себе арту, безпілотники, штурмові загони, танки противника, що твоя місія - терпіти, і чекати коли ти зможеш дотягнутись тим, що в тебе є, і ці слова та думки б'ють постійно, як електричний струм», - коментує журналіст.

Бутусов підкреслює, що основна зброя у цій війні - це люди, здатні діяти в умовах найвищого напруження: «Досвідчених командирів відділень, взводів, рот та операторів озброєння не купиш, не замовиш, і не знайдеш навіть за чотири місяці в жодному учбовому центрі. Вони зростають поступово з солдатів, які вже загартували характер, волю, знання, які вже отримали бойовий досвід, які вже відчувають, що таке відповідальність, розрахунок, рішучість».