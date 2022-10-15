Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими

Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу на 400 мільйонів доларів. Про це повідомило саудівське державне інформаційне агентство SPA, додавши, що наслідний принц Мухаммад бін Салман у п’ятницю поспілкувався телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.
Про розмову з принцем повідомив у Twitter і президент України Володимир Зеленський.
Крім того, наслідний принц висловив готовність королівства продовжувати посередницькі зусилля з обміну полоненими.
Мухаммад бін Салман підкреслив відданість повазі державного суверенітету України і додав, що голосування Королівства за резолюцію, яка засуджує анексію Росією українських територій, випливає з відданості Саудівської Аравії глибоко вкоріненим у Статуті ООН принципам і міжнародному праві.
Провів розмову зі Спадкоємним принцом КСА Мухаммадом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України та нашої резолюції в ГА ООН. Погодилися взаємодіяти у справі звільнення ?? військовополонених. Домовились про надання ?? макрофінансової підтримки Україні.