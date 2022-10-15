Лукашенко оцінив ймовірність ядерного удару по Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні як нульову. За його словами, керівництво Росії не мало на меті застосувати її в Україні. Про це Лукашенко заявив в Астані в інтерв'ю американській телекомпанії NBC, повідомляє Белта .

За його словами, Росія може вдатися до подібного сценарію лише за умови вторгнення на її територію.

"Росія чітко окреслила свою позицію: не дай Боже, буде напад на територію РФ , у цьому випадку Росія може за необхідності використовувати всі види зброї", - зазначив Лукашенко.

Він закликав США "не танцювати під дудку" Польщі щодо розміщення ядерної зброї на її території. Лукашенко також закликав сторони сісти за стіл переговорів.