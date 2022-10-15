Лукашенко оцінив ймовірність ядерного удару по Україні
Глава Білорусі поїде до Анкари на переговори щодо України, інформує
Президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї в Україні як нульову. За його словами, керівництво Росії не мало на меті застосувати її в Україні. Про це Лукашенко заявив в Астані в інтерв'ю американській телекомпанії NBC,
За його словами, Росія може вдатися до подібного сценарію лише за умови вторгнення на її територію.
"Росія чітко окреслила свою позицію: не дай Боже, буде напад на територію РФ, у цьому випадку Росія може за необхідності використовувати всі види зброї", - зазначив Лукашенко.
Він закликав США "не танцювати під дудку" Польщі щодо розміщення ядерної зброї на її території. Лукашенко також закликав сторони сісти за стіл переговорів.
"США - велика технологічна країна, не треба танцювати під дудку збожеволілих політиків. Є ядерна зброя? Нехай вона знаходиться на складах, де вона є, бо якщо тільки рушить ядерна зброя, припустимо, до Польщі, буде ланцюгова реакція, з іншого боку підуть кроки у відповідь. Тому не треба на це йти. Треба заспокоїтися і сісти за стіл переговорів", – заявив Лукашенко.