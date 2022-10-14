Президент Таджикистану – Путіну: ми хочемо, щоб нас поважали

Емомалі Рахмон закликав Путіна не ставитися до малих республік як було в СРСР, інформує ZN.ua.

Президент Таджикистану – Путіну: ми хочемо, щоб нас поважали
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Президент Таджикистану Емомалі Рахмон розкритикував підхід російської влади до стратегічних партнерів, малих республік.

За словами президента, уваги до малих республік та народів не було як у СРСР, так немає і зараз. 30 років російська влада Таджикистану не бачила.

"Зараз чомусь на якийсь нещасний форум у Таджикистані ми благаємо, щоб хоча б на рівні міністрів були присутні. Ні. На рівні заступників міністрів. Ось Таджикистан заслужив, стратегічний партнер. У нас навчається 2,5 млн школярів російської мови. Але з нас зробили, що ми малі народності. Так, нас не 100-200 млн. Але у нас є історія, яку ми любимо. Ми хочемо, щоб нас поважали. Ми не жебраки .У нас багата країна. Запасів мінеральних ресурсів більше, ніж система Менделєєва. Металургійна промисловість, кольорова металургія, дорогоцінні метали і навіть стратегічна сировина для війни, якої немає у світі. За запасами Таджикистан посідає 1 місце. Нікого не цікавить. Ми завжди поважали нашого головного стратегічного партнера, але хочемо, щоб і нас поважали на рівні з африканськими країнами", - заявив президент Таджикистану на саміті "Центральна Азія - Росія".

Він додав, що 2 млн громадян Таджикистану їдуть до Росії і через Росію до інших країн - навчаються, лікуються.

"Я до вас звертаюся, щоб не було політики щодо центральної Азії як у колишньому Радянському Союзі. Кожна країна має свої проблеми, питання, традиції та звичаї. Треба знайти золоту середину і працювати з кожною республікою окремо", - додав Рахмон.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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