NYT: Армії Росії бракує техніки і через санкції Москва не може поповнити запаси
У США помітили, що російська армія витрачає боєприпаси такими темпами, що їх поповнити не вдасться, інформує
З початку вторгнення в Україну в лютому армія Росії втратила 6 тисяч одиниць військової техніки. При цьому вона витрачає боєприпаси такими темпами, що поповнити запаси не вдасться. Оскільки запроваджені Заходом санкції підірвали можливості російської оборонної промисловості.
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З початку війни в Україні США зосередили свої зусилля на двох фронтах: на постачанні військової допомоги Києву і завданні економічного болю Росії через запровадження санкцій і експортних обмежень. Російська здатність будувати передову високоточну зброю й без того страждала через контроль експорту, який обмежував доступ Москви до передових технологій. Західні санкції також створити в РФ дефіцит і менш складних компонентів. Наприклад, країні не вистачає підшипників, що підриває виробництво і ремонт танків, літаків, субмарин і інших військових систем, - йдеться в звіті американського уряду.