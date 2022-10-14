NYT: Армії Росії бракує техніки і через санкції Москва не може поповнити запаси

У США помітили, що російська армія витрачає боєприпаси такими темпами, що їх поповнити не вдасться, інформує ZN.ua.

NYT: Армії Росії бракує техніки і через санкції Москва не може поповнити запаси
© Минобороны РоSSии/t.me

З початку вторгнення в Україну в лютому армія Росії втратила 6 тисяч одиниць військової техніки. При цьому вона витрачає боєприпаси такими темпами, що поповнити запаси не вдасться. Оскільки запроваджені Заходом санкції підірвали можливості російської оборонної промисловості.

Про це пише New York Times з посиланням на звіт, опублікований урядом США. У Вашингтоні також почали помічати, що починаючи з травня Росії почало бракувати критичних поставок для дизельних двигунів, а також запчастин для ремонту двигунів літаків і гелікоптерів. Москва також зіштовхнулася з труднощами у виконанні контрактів про продаж зброї іноземним арміям.

З початку війни в Україні США зосередили свої зусилля на двох фронтах: на постачанні військової допомоги Києву і завданні економічного болю Росії через запровадження санкцій і експортних обмежень. Російська здатність будувати передову високоточну зброю й без того страждала через контроль експорту, який обмежував доступ Москви до передових технологій. Західні санкції також створити в РФ дефіцит і менш складних компонентів. Наприклад, країні не вистачає підшипників, що підриває виробництво і ремонт танків, літаків, субмарин і інших військових систем, - йдеться в звіті американського уряду.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."У Німеччині взялися за росіянку, яка закликала бомбити українців: "Місцева поліція поінформувала..."
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Блок рекламы


Похожие новости
"Жаба і гадюка у справі": міноборони росії влаштувало полювання на своїх же пропагандистів, відома причина"Жаба і гадюка у справі": міноборони росії влаштувало полювання на своїх же пропагандистів, відома причина
40 тисяч жінок поповнили склад української армії: скільки з них беруть участь у бойових діях40 тисяч жінок поповнили склад української армії: скільки з них беруть участь у бойових діях
Демілітаризація Росії в ділі: скільки високоточних ракет залишилося у РФ на даний момент - інфографікаДемілітаризація Росії в ділі: скільки високоточних ракет залишилося у РФ на даний момент - інфографіка
ЗСУ ймовірно знищили на Луганщині значну частину техніки РФ, яка доставлялася залізницею – ГенштабЗСУ ймовірно знищили на Луганщині значну частину техніки РФ, яка доставлялася залізницею – Генштаб
Американець несподівано для себе отримав повістку від рф: стали відомі його думки щодо російської арміїАмериканець несподівано для себе отримав повістку від рф: стали відомі його думки щодо російської армії
Данілов розповів, скільки ракет залишилося у РосіїДанілов розповів, скільки ракет залишилося у Росії
У Росії продовжують палати військкомати: карта підпалів за 13 жовтняУ Росії продовжують палати військкомати: карта підпалів за 13 жовтня
Південна Корея вперше за п'ять років запровадила санкції проти КНДРПівденна Корея вперше за п'ять років запровадила санкції проти КНДР
Україна може отримати від партнерів новий вид ППО — РезніковУкраїна може отримати від партнерів новий вид ППО — Резніков
Залужний привітав захисників та захисниць: "Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії"Залужний привітав захисників та захисниць: "Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії"
Последние новости
Подгружаем последние новости