NYT: Армії Росії бракує техніки і через санкції Москва не може поповнити запаси

З початку вторгнення в Україну в лютому армія Росії втратила 6 тисяч одиниць військової техніки. При цьому вона витрачає боєприпаси такими темпами, що поповнити запаси не вдасться. Оскільки запроваджені Заходом санкції підірвали можливості російської оборонної промисловості.

Про це пише New York Times з посиланням на звіт, опублікований урядом США . У Вашингтоні також почали помічати, що починаючи з травня Росії почало бракувати критичних поставок для дизельних двигунів, а також запчастин для ремонту двигунів літаків і гелікоптерів. Москва також зіштовхнулася з труднощами у виконанні контрактів про продаж зброї іноземним арміям.