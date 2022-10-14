WP: В Україні триває війна на психологічне виснаження

Російська армія деморалізована, але і українські військові за більш ніж півроку боїв без ротацій дуже втомлені, інформує ZN.ua.

WP: В Україні триває війна на психологічне виснаження
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Кілька місяців тому, коли армія України все ще намагалася прорвати російські лінії оборони в Херсонській області, бійці 60-ї окремої піхотної бригади змогли роздобути російську рацію Motorola, щоб послухати ворожі переговори.

Вони сміялися з позивних, які росіяни обирали собі. Один навіть назвав себе «Майданом». Але українських військових також дивували постійні скарги ворога, які вони чули. Якось російський солдат розповідав, що його не годували цілий день. 24 серпня, через 6 місяців після початку російського вторгнення в Україну, російський військовий розповідав іншому, що це була річниця, «коли всіх нас надурили».

«Вони деморалізовані. Це зрозуміло по тону їхніх голосів і тому, що вони говорять», - сказав Washington Post 24-річний український солдат 60-ї окремої піхотної бригади з позивним «Порох».

Але українські солдати теж втомилися фізично і психологічно попри те, що вони більш мотивовані, захищаючи свою Батьківщину від російських атак. Деякі підрозділи безперервно беруть участь у боях з самого початку російського вторгнення 8 місяців тому. Війна не вщухає. І командири бояться, що продуктивність погіршиться, якщо менш досвідчені сили прийдуть на заміну. З наближенням темних зимових днів, підтримувати бойовий дух - це виклик для кожної зі сторін. Конфлікт швидко переростає у війну морального виснаження.


Лесь Димань, ZN.ua





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