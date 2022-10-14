Мобілізація та кампанія з вербування найманців: Генштаб про те, як росіяни поповнюють свої лави

Подекуди мобілізація зовсім не організована.

Мобілізація та кампанія з вербування найманців: Генштаб про те, як росіяни поповнюють свої лави
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Російські окупаційні війська зазнають великих втрат в Україні. Аби їх компенсувати, росіяни продовжують вербувати іноземців та проводити мобілізацію, до якої країна зовсім не була готова. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу за 14 жовтня.

«Для поповнення втрат у живій силі російське військове керівництво не припиняє практику вербування найманців. Зокрема, і громадян інших країн. Стало відомо про прибуття 9 жовтня цього року, на тимчасово окуповану територію АР Крим, близько чотирьохсот бойовиків-іноземців. У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України», – йдеться у повідомленні Генштабу.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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