СБУ підозрює, що знищити літак «Мрія» росіянам допоміг хтось із ДП «Антонов»

Працівників підприємства перевіряють на предмет імовірної співпраці з окупантами, інформує ZN.ua.

СБУ підозрює, що знищити літак «Мрія» росіянам допоміг хтось із ДП «Антонов»
© КМДА, Олексій Самсонов

Служба безпеки України в межах кримінального провадження перевіряє співробітників ДП «Антонов» на предмет імовірної співпраці з російськими окупантами, наслідком якої могло стоти знищення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія» на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у відповідь на запит «Укрінформу».

«Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – РФ – або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія" та інших під час військової агресії Збройних сил Російської федерації», – йдеться у повідомленні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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