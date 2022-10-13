ЗСУ за добу збили 19 дронів та 5 вертольотів ворога: феноменальна статистика

Українська авіація минулої доби, 12 жовтня, завдала 32 ударів, Повітряні сили збили 19 дронів-камікадзе та 5 ударних вертольотів ворога.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України, інформує Апостроф .

"За добу 12 жовтня зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією Повітряних Сил Збройних Сил України знищено п'ять ударних гелікоптерів Ка-52, 17 дронів-камікадзе Shahed-136 та два Zala Ланцет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобам ППО противника, взводним та ротним опорним пунктам, логістиці, польовим складам паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів, а також.