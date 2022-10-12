«Перший патрон заклинило в гарматі»: російський солдат розповів, як потрапив у полон через тиждень після мобілізації

Підготовки чи навіть медкомісії перед відправкою на фронт він не проходив, інформує ZN.ua.

«Перший патрон заклинило в гарматі»: російський солдат розповів, як потрапив у полон через тиждень після мобілізації
© скриншот видео

Перший російський мобілізований в останній хвилі військовослужбовець Єгор Чеботарьов, який здався ЗСУ, розповів, що повістку про мобілізацію йому доставили на роботу і без проходження медичної комісії через три дні відправили на фронт, де він 1 жовтня вже здався в полон.

Молодший сержант 3-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ Єгор Чеботарьов проживав у місті Липецьк. Повістку йому доставили за місцем роботи і звідти одразу завезли до військкомату. В інтерв'ю Володимиру Золкіну він розповів, що медична комісія у військкоматі не проводилася і його одразу зарахували на службу, незважаючи на наявність кісти в голові, судоми та обмежену працездатність.

Мобілізований потрапив до мотострілецької дивізії у складі відділення на БМП-2, і через три дні його вже відправили на фронт. В армії Чеботарьов служив, але каже, що підготовка під час служби була слабкою, а будь-якої бойової підготовки перед відправкою в Україну його підрозділ не проходив.

Командиром взводу призначили також мобілізованого офіцера, який закінчив військову кафедру цивільного вищого навчального закладу та не проходив службу в армії.

Вже 26 вересня його підрозділ прибув до Сватового Луганської області, а потім його перекинули до села Зарічне Донецької області, яке знаходилося на єдиній дорозі з Лиману, звідки втекли російські війська.

Коли 30 вересня розпочався перший бій, екіпаж Чеботарьов отримав наказ відкрити вогонь, але перший патрон заклинило в гарматі.

«Все, БМП втратила боєздатність, якщо вона взагалі була. Вона не стріляла», - розповів він про реалії.

Також у підрозділи були проблеми зі зв'язком, а командир взводу поїхав на одній БМП, покинувши 11 військовослужбовців, включаючи Чеботарьова, і вони стали вибиратися самостійно. Поблизу села БМП було обстріляно, вилетіло з дороги і вийшло з ладу.

Військовий стверджує, що при відступі він відбився від групи і блукав, поки не натрапив на українських військових, які взяли його в полон.

За словами Чеботарьова, він навіть не розглядав варіант відмовитися від мобілізації, оскільки боявся кримінального терміну, після якого "всі соціальні ліфти будуть обрізані".

"Я дуже сподівався і молився, що зі мною цього не станеться", - сказав він на запитання, чи розуміли він, що може бути вбитим на війні.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
В Лимані ексгумували перші тіла із масових похованьВ Лимані ексгумували перші тіла із масових поховань
Кулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборониКулеба закликав союзників прискорити поставки Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони
Опубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мостіОпубліковано супутникові знімки руйнувань на Кримському мості
Зеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти УкраїниЗеленський хоче знати особи усіх причетних до ракетного терору проти України
МАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕСМАГАТЕ провела першу ротаціє своїх представників на ЗАЕС
Блок рекламы


Похожие новости
У Запоріжжі від 30 вересня через обстріли військ РФ загинули понад 70 людейУ Запоріжжі від 30 вересня через обстріли військ РФ загинули понад 70 людей
Байден попередив Саудівську Аравію про наслідки після рішення скоротити видобуток нафтиБайден попередив Саудівську Аравію про наслідки після рішення скоротити видобуток нафти
Кличко попросив киян утеплитися та розповів, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезонКличко попросив киян утеплитися та розповів, коли у Києві розпочнеться опалювальний сезон
В окремих регіонах РФ оголошують нові етапи мобілізації – ISWВ окремих регіонах РФ оголошують нові етапи мобілізації – ISW
Не такі вже іранські: Данилов зробив заяву після розбору дронів, якими атакують УкраїнуНе такі вже іранські: Данилов зробив заяву після розбору дронів, якими атакують Україну
Україна повернула з полону 32 захисники і тіло загиблого воїнаУкраїна повернула з полону 32 захисники і тіло загиблого воїна
Стан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в УкраїніСтан Кримського мосту після вибуху оцінили в Криму та в Україні
Директор школи зіпсувала життя 5-класниці та її родині через жовто-блакитну картинку: деталі свавілля в росіїДиректор школи зіпсувала життя 5-класниці та її родині через жовто-блакитну картинку: деталі свавілля в росії
Королева-консорт Камілла вперше вийшла у світ після похоронів Єлизавети ІІКоролева-консорт Камілла вперше вийшла у світ після похоронів Єлизавети ІІ
ЗСУ збили російський літак та дрон-камікадзе на півдніЗСУ збили російський літак та дрон-камікадзе на півдні
Последние новости
Подгружаем последние новости