«Перший патрон заклинило в гарматі»: російський солдат розповів, як потрапив у полон через тиждень після мобілізації

Перший російський мобілізований в останній хвилі військовослужбовець Єгор Чеботарьов, який здався ЗСУ, розповів, що повістку про мобілізацію йому доставили на роботу і без проходження медичної комісії через три дні відправили на фронт, де він 1 жовтня вже здався в полон.

Молодший сержант 3-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ Єгор Чеботарьов проживав у місті Липецьк. Повістку йому доставили за місцем роботи і звідти одразу завезли до військкомату. В інтерв'ю Володимиру Золкіну він розповів, що медична комісія у військкоматі не проводилася і його одразу зарахували на службу, незважаючи на наявність кісти в голові, судоми та обмежену працездатність.

Мобілізований потрапив до мотострілецької дивізії у складі відділення на БМП-2, і через три дні його вже відправили на фронт. В армії Чеботарьов служив, але каже, що підготовка під час служби була слабкою, а будь-якої бойової підготовки перед відправкою в Україну його підрозділ не проходив.

Командиром взводу призначили також мобілізованого офіцера, який закінчив військову кафедру цивільного вищого навчального закладу та не проходив службу в армії.

Вже 26 вересня його підрозділ прибув до Сватового Луганської області, а потім його перекинули до села Зарічне Донецької області, яке знаходилося на єдиній дорозі з Лиману, звідки втекли російські війська.

Коли 30 вересня розпочався перший бій, екіпаж Чеботарьов отримав наказ відкрити вогонь, але перший патрон заклинило в гарматі.

«Все, БМП втратила боєздатність, якщо вона взагалі була. Вона не стріляла», - розповів він про реалії.

Також у підрозділи були проблеми зі зв'язком, а командир взводу поїхав на одній БМП, покинувши 11 військовослужбовців, включаючи Чеботарьова, і вони стали вибиратися самостійно. Поблизу села БМП було обстріляно, вилетіло з дороги і вийшло з ладу.

Військовий стверджує, що при відступі він відбився від групи і блукав, поки не натрапив на українських військових, які взяли його в полон.

За словами Чеботарьова, він навіть не розглядав варіант відмовитися від мобілізації, оскільки боявся кримінального терміну, після якого "всі соціальні ліфти будуть обрізані".

"Я дуже сподівався і молився, що зі мною цього не станеться", - сказав він на запитання, чи розуміли він, що може бути вбитим на війні.