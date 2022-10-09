Міністр оборони Румунії порадив НАТО та США заморозити війну в Україні, у Зеленського вже відповіли

На його думку, саме ці країни мають провести переговори з РФ щодо «миру в Україні», інформує ZN.ua.

Міністр оборони Румунії Васіле Дінку заявив, що єдиною можливістю досягнути миру в Україні є переговори з Росією з боку країн НАТО та США, Про це він заявив в ефірі румунського телеканалу Prima TV у суботу, пише румунське видання G4 Media.

«Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори», – заявив він.

При цьому, за його словами, переговори має вести не Україна, оскільки «політичний клас в Україні» нині не може взяти на себе відповідальність за «втрату територій, зрештою, несправедливу втрату територій».

«Країни світу, НАТО, США мають вести переговори про гарантії безпеки для України та мир з Росією», - вважає глава міноборони Румунії.

За його словами «ідеально» навіть досягти такої ситуації, коли просто відбудеться замороження конфлікту, адже РФ зберігає ресурси для затягування бойових дій.

«Переговори все одно принесуть більше користі, ніж те, що відбувається зараз, - знищення людських життів та майна», - додав Дінку.

У відповідь голова парламентської фракції президентської партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів із західними країнами, але з приводу якнайшвидшого вступу до НАТО.

«Це єдина тема на, яку ми можемо вести розмову на цей час і Росія в цих перемовинах зайва. Колективна безпека і сильні Збройні сили України – це єдина гарантія миру на Європейському континенті. Тому переговорні зусилля Заходу варто спрямувати саме в цьому напрямку», - написав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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