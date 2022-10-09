Проблеми з мобілізацією продовжують підживлювати суспільний розкол усередині РФ та критику уряду – ISW

В Інституті вивчення війни вказали на проблеми російської мобілізації та пояснили, як це може вплинути на ситуацію в середині країни-агресорки, інформує ZN.ua.

Проблеми з мобілізацією продовжують підживлювати суспільний розкол усередині РФ та критику уряду – ISW
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Фінансові, матеріально-технічні та політичні проблеми, пов’язані з підтримкою мобілізації, продовжують підживлювати суспільний розкол усередині Росії та критику уряду, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).Згідно з останнім звітом, якщо Кремль і Міністерство оборони РФ не усунуть неузгодженості та невідповідності в ході мобілізації, то ризикують відштовхнути основних прихильників.

Зокрема, масштабне скорочення чоловіків працездатного віку, яких мобілізували або, які втекли з РФ через мобілізацію, залишило прогалини на посадах, які вони займали раніше. Матері, що доглядають за дітьми після мобілізації своїх чоловіків, також стикаються з проблемами нестачі часу через роботу. В РФ навіть розробили законопроєкт, який дозволяє скоротити робочий день для таких жінок до 35 годин на тиждень зі збереженням окладу.

«Російська влада, схоже, визнала та намагалася вирішити нестачу робочої сили, спричинену мобілізацією. 8 жовтня український Генштаб повідомив, що місцева влада в деяких районах Росії намагається реалізувати мобілізаційні плани із залученням непрацюючих чоловіків призовного віку. Проте економічні розриви, які залишилися внаслідок раптового вилучення частини російської робочої сили, ймовірно, продовжуватимуть створювати ускладнення», – зазначили в ISW.







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