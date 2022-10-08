У ЗСУ попереджають, що росіяни можуть мститися за Кримський міст

Особливо це стосується мешканців південних регіонів.

У ЗСУ попереджають, що росіяни можуть мститися за Кримський міст
© Українська служба інформації

Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров попередив, що через сьогоднішній вибух на Кримському мосту окупаційні сили можуть посилити атаки на українські регіони, аби відвернути увагу на щось інше. У черговому зверненні на своїй сторінці у Facebook він зазначив, що загроза ракетних ударів та атак дронами-камікаде й далі актуальна, інформує ZN.ua.

Назаров додав, що особливо це стосується мешканців південної України. Проте не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати повітряні тривоги та не наближатися до підозрілих предметів повинні усі без винятку українці.

Щодо ситуації в тимчасово анексованому Криму, то наразі настрої там панічно-хаотичні, підкреслюють в ЗСУ. Люди намагаються зробити запаси пального, харчів та ліків.

"Все це підіймає градус суспільного невдоволення та спротиву владі окупантів", – сказав речник ОК "Південь".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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