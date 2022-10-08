У Японії відреагували на рішення української влади щодо Курил: "Маємо сприяти покаранню агресора"

У Японії відреагували на рішення української влади щодо Курил: "Маємо сприяти покаранню агресора"

Рішення Верховної Ради і Президента Україна Володимира Зеленського щодо Південно-Курильської гряди у японському суспільстві сприйняли як справедливий крок дружньої держави.

Про це у коментарі Укрінформу в заявив посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Рішення Верховної Ради і Президента України були позитивно сприйняті у японському суспільстві як справедливий крок дружньої держави.

Японія не має намірів здійснювати повернення Північних територій силою, проте спільні дії України і Японії у політико-правовому полі, особливо з урахуванням агресії росії проти України, мають сприяти покаранню агресора, поверненню всіх окупованих ним територій», - зазначив дипломат.

Украина и Япония

Посол акцентував, що визнання Україною належності Японії чотирьох островів Південно-Курильської гряди, які у Країні вранішнього сонця називають Північними територіями, є справедливим і юридично обґрунтованим. Дипломат нагадав, що ці острови були окуповані СРСР і залишаються під окупацією росії.

Курили


Алексей Ионов, politeka.net





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