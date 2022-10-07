ООН вперше затвердила спецдоповідача, який оцінить дотримання прав людини в РФ

В Раді ООН з прав людини вбачають чіткий зв'язок мір репресіями всередині Росії та її агресією проти України, інформує ZN.ua.

ООН вперше затвердила спецдоповідача, який оцінить дотримання прав людини в РФ
В ООН заслухають ситуацію з репресіями до РФ
© Офіс президента

Рада ООН з прав людини за підсумками голосування затвердила призначення спеціального доповідача для оцінки дотримання прав людини в Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В ООН зазначили, що російська влада стає все більш жорсткішою.

«Цим голосуванням члени Ради пообіцяли свою підтримку російським громадянам і громадянському суспільству, оскільки вони перебувають під тиском з боку держави, яка стає все жорстокішим і тоталітарнішим», - сказав виконавчий директор Міжнародної служби з прав людини Філ Лінч.

Він також наголосив, що наразі існує чіткий зв'язок мір репресіями всередині Росії та її агресією проти України.

«Існує чіткий зв'язок між внутрішніми репресіями та міжнародною агресією. Криміналізація протесту, тюремне ув'язнення правозахисників, придушення вільної преси та масове поширення дезінформації — все це фактори, які дозволили Путіну розпочати агресивну війну в Україні», — додав Філ Лінч.

Спеціальний доповідач повинен буде подати свій звіт на 54-й сесії Ради з прав людини та на 78-й сесії Генасамблеї ООН у 2023-2024 роках.

Призначення спецдоповідача підтримали 17 країн, утрималися 24, а шість проголосували проти, а саме - Болівія, Венесуела, Казахстан, Китай, Куба та Еритрея.


Артем Руденко, ZN.ua





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