Україна хоче екстрадиції Тупицького з Австрії, вже подано відповідне клопотання — ЗМІ

Міністерство юстиції направило в Австрію клопотання про видачу Україні колишнього очільника Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє видання "Інтерфакс Україна".

Наразі по лінії "Інтерполу" на його затримання світиться "червоне оповіщення".

"Очікується відповідь генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького", - додало джерело.