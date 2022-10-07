Україна хоче екстрадиції Тупицького з Австрії, вже подано відповідне клопотання — ЗМІ

А по лінії "Інтерполу" на його затримання світиться "червоне оповіщення", інформує ZN.ua.

Україна хоче екстрадиції Тупицького з Австрії, вже подано відповідне клопотання — ЗМІ
© telegraf.com.ua

Міністерство юстиції направило в Австрію клопотання про видачу Україні колишнього очільника Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє видання "Інтерфакс Україна".

Наразі по лінії "Інтерполу" на його затримання світиться "червоне оповіщення".

"Очікується відповідь генерального секретаріату Інтерполу про можливість використання його каналів для розшуку Тупицького", - додало джерело.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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